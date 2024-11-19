وقال ساعر في منشور على منصة إكس أرفقه بنسخة من الرسالة "في هذا المساء وجّهت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي دعوت فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية فيما يتعلق بنشاط المليشيات الموالية لإيران في العراق الذي تُستخدم أراضيه لمهاجمة إسرائيل".

وأضاف "دعوت مجلس الأمن إلى التحرك على نحو عاجل لضمان احترام الحكومة العراقية التزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف هذه الهجمات على إسرائيل".

وجاء في نص الرسالة التي نشرها ساعر على إكس "تقع على عاتق الحكومة العراقية مسؤولية منع استخدام أراضيها قاعدة لشن هجمات ضدّ دول أخرى".

وأضافت الرسالة أنّ إسرائيل "تدعو الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها واتخاذ تدابير فورية لوقف هذه الهجمات ومنعها"، مؤكدة في الوقت نفسه أنّ "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية نفسها ومواطنيها من الأعمال العدائية (...) للمليشيات المدعومة من إيران في العراق".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل موالية لإيران، الإثنين مسؤوليتها عن شنّ 4 هجمات بمسيّرات ضد أهداف في شمال إسرائيل وجنوبها.

وغالبا ما تعلن "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن هجمات بمسيّرات على إسرائيل التي تعترض دفاعاتها الجوية عددا منها.

لكن في مطلع أكتوبر أسفرت مسيّرة أطلقت من العراق عن مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 24 آخرين في قاعدة عسكرية في الجولان السوري المحتل.