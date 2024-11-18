وقال بيان للشرطة إنه "نتيجة للقصف لحقت أضرار بعدة مبان وحافلة فارغة كانت بالقرب منها، وأصيب 4 أشخاص بدرجات متفاوتة من الإصابات، وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج".

وأضاف البيان أن "قوات منطقة تل أبيب تجري عمليات مسح لاستبعاد الأشخاص المحاصرين".

وكانت وسائل إعلام وخدمة الإسعاف الإسرائيلية أفادت بإصابة 4 أشخاص، إثر سقوط شظايا صاروخ في تل أبيب.

وأظهرت لقطات على منصات التواصل الاجتماعي اندلاع حريق في منطقة تجارية بين بني براك ورامات غان.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن شظايا اعتراضية اصطدمت بخط كهرباء في رامات غان، تسبب في اندلاع حريق وانقطاع جزئي للتيار الكهربائي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن السلطات أصدرت تنبيهات للمواطنين بالبقاء في منازلهم بمناطق تل أبيب وتانيا ورامات جان وبني براك وحولون، وعدد من المناطق الأخرى.

ودوت صفارات الإنذار في هذه المناطق أثر قصف وقع مساء الإثنين، للتحذير من إطلاق صواريخ قادمة.