وأكد الملك حمد بن عيسى خلال الاتصال "التطلع الدائم لتعزيز وتنمية العلاقات التاريخية الوثيقة، وتقوية الشراكة الإستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، وتطوير أوجه التعاون الوثيق والتنسيق والعمل المشترك البناء في جميع المجالات التي تعزز المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين".

كما أعرب عن "تمنياته للشعب الأميركي بتحقيق المزيد من التطور والرقي والازدهار" بقيادة ترامب.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة.

وأعرب ترامب عن شكره للملك، متطلعا للعمل معه لترسيخ روابط الصداقة العريقة وعلاقات الشراكة المتميزة بين البلدين بما يحقق المنفعة المشتركة.