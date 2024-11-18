وأبقت تبون على وزيري الطاقة والخارجية في منصبيهما.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية: "استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول نذير العرباوي الذي قدم له استقالة الحكومة والتي قبلها، حيث جدد فيه السيد الرئيس الثقة وأمره بمواصلة مهامه".

وجاء التشكيل الوزراء الجديد كما أوردته الرئاسة الجزائرية كالتالي:

السعيد شنقريحة- وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

أحمد عطاف- وزير دولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

محمد عرقاب- وزير دولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة.

إبراهيم مراد- وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

لطفي بوجمعة- وزير العدل، حافظ الأختام خلفا للسيد رشيد طبي لاستدعائه لمهام أخرى.

لعزيز فايد- وزير المالية.

العيد ربيقة- وزير المجاهدين وﺫوي الحقوق.

يوسف بلمهدي- وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

كمال بداري- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

محمد صغير سعداوي- وزير التربية الوطنية.

ياسين المهدي وليد- وزير التكوين والتعليم المهنيين.

زهير بللو- وزير الثقافة والفنون.

مصطفى حيداوي- وزير الشباب، مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب.

وليد صادي- وزير الرياضة.

سيد علي زروقي- وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

صورية مولوجي- وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

سيفي غريّب- وزير الصناعة.

يوسف شرفة- وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري.

محمد طارق بلعريبي- وزير السكن والعمران والمدينة.

محمد بوخاري- وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

الطيّب زيتوني- وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

محمد مزيان- وزير الاتصال.

لخضر رخروخ- وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

طه دربال- وزير الموارد المائية.

سعيد سعيود- وزير النقل، خلفا لمحمد الحبيب زهانة لتكليفه بمهام أخرى.

حورية مداحي- وزيرة السياحة والحرف التقليدية.

عبد الحق سايحي- وزير الصحة.

فيصل بن طالب- وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

كوثر كريكو- وزيرة العلاقات مع البرلمان.

نجيبة جيلالي- وزيرة البيئة وجودة الحياة.

نور الدين وضاح- وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرّة.

فؤاد حاجي- وزير منتدب لدى وزير الصناعة، مكلّف بالإنتاج الصيدلاني.

سفيان شايب- كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّف بالجالية الوطنية بالخارج.

سلمة بختة منصوري- كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّفة بالشؤون الإفريقية.

كريمة طافر- كاتبة دولة لدى وزير الطاقة، مكلّفة بالمناجم.

نور الدين يسع- كاتب دولة لدى وزير الطاقة، مكلّف بالطاقات المتجدّدة.

يحيى بوخاري- أمين عام للحكومة.

ويأتي التغيير بعد 3 أشهر من فوز تبون بولاية ثانية وأخيرة، مدتها 5 سنوات.

وصرح تبون في وقت سابق بأنه سيجري تعديلا حكوميا، بعد مصادقة البرلمان على قانون موازنة عام 2025.