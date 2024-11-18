وكشفت وزارة الصحة اللبنانية عن أن "غارة إسرائيلية على منطقة زقاق البلاط في بيروت أسفرت عن قتل 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح".

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن هيئة الصليب الأحمر دعت إلى التبرع بالدم في مستشفيات بيروت.

وفي الغارة سقط صاروخان قرب مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وكشف مصدر محلي للوكالة أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مكتب مختار منطقة زقاق البلاط.

وسقط قاربة 3500 قتيل ونحو 15 ألف جريح منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.