ووثق مقصع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في شفا عمرو شمالي إسرائيل.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم، وأضافت أن امرأة لا تزال محاصرة في المبنى.

ولاحقا أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بمقتل سيدة، وهي واحدة من المصابين الستة في شفا عمرو.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات القذائف أطلقت من لبنان، الإثنين، مصيفا أنه "أجريت محاولات اعتراضية وتم إسقاط قذائف".

وتأتي هذه التطوارات بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة جديدة للقتلى، من جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية على ضاحية بيروت الجنوبية ووسط العاصمة.

وقالت الوزارة إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا أثناء الغارات الإسرائيلية، نعى حزب الله 4 منهم وقال إنهم من العاملين في مكتبه الإعلامي.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر 2023، قتل أكثر من 3500 شخصا على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.