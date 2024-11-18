وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، كشف بو صعب عن أن "الموفد الأميركي يريد أن يحصل اتفاق، ولن يأتي إلى بيروت إذا لم يحصل هذا الأمر، وبالتالي من الممكن أن يكون قد أجل زيارته للحصول على مزيد من التفاصيل أو الإيضاحات حول الموقف اللبناني".

كما لفت إلى أنه "في الساعات القليلة الماضية لم يكن هناك أي موعد رسمي محدد لهوكستين، وبالتالي ما قيل عن تأجيل زيارته ممكن".

والإثنين أفاد مصدر رسمي مطلع على الاتصالات أن لبنان يتعامل "بإيجابية كبيرة" إزاء مقترح أميركي لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ويعمل على صياغة "ملاحظات نهائية" قبل نقل الرد إلى الجانب الأميركي.

ومنذ تكثيف إسرائيل غاراتها على معاقل حزب الله في جنوب وشرق لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت في 23 سبتمبر، باءت الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بالفشل.

وتقود فرنسا والولايات المتحدة جهود وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعدما أفاد مسؤولان حكوميان لبنانيان وكالة "فرانس برس"، الجمعة، أن لبنان يدرس مقترحا أميركيا لوقف إطلاق النار.

وقال المصدر الرسمي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، الإثنين "يمكن القول إننا قطعنا شوطا كبيرا"، مضيفا أن "التوجه إيجابي ولبنان يتعاطى بإيجابية كبيرة مع المقترح. نحن نضع ملاحظاتنا النهائية على الصياغة الأميركية".

وقال مصدر حكومي آخر لـ"فرانس برس": "ننتظر قدوم (المبعوث الأميركي الخاص آموس) هوكستين لبحث بعض النقاط العالقة معه".

وأكد كلا المصدرين أنه من المتوقع أن يزور هوكستين لبنان مطلع الأسبوع، مضيفين أن إسرائيل في المقابل لم تقدم بعد ردا على المقترح الأميركي.

والجمعة، قال مسؤول رفض الكشف عن اسمه إن السفيرة الأميركية ليزا جونسون التقت الخميس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مضيفا أنها عرضت "مقترحا أميركيا من 13 نقطة".

وأشار إلى أن "بري طلب مهلة 3 أيام" لدرس المقترح، موضحا أن الجانب الإسرائيلي "لم يعلن موقفه منه بعد".

ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن المقترح الأميركي، غير أنه أوضح أنه "في حال تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، فإن الولايات المتحدة وفرنسا ستعلنان ذلك في بيان"، مضيفا أنه "سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما وسيبدأ لبنان بنشر الجيش على الحدود".

وأفاد مصدر حكومي آخر الجمعة أن "الصياغة المقترحة ناتجة من آخر لقاء بين بري وهوكستين حصل خلاله تفاهم على خارطة طريق لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701".

وينص القرار الدولي 1701 على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.

وأشار المصدر الحكومي نفسه إلى أن لبنان سيعارض اتفاقا يعطي اسرائيل حرية في تنفيذ عمليات ضد حزب الله في لبنان، كما تم التداول به في بعض وسائل الإعلام على أنه مطلب إسرائيلي.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر 2023، قتل 3516 شخصا على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.