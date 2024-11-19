وتشير المصادر إلى أن استكمال المناقشات يؤشر على وجود نقاط عالقة وغير متفق عليها في مقترح الاتفاق.

من جانبه جدد زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، مطلبه بمنح الجيش في أي اتفاق حرية التحرك في لبنان في حال حدوث أي انتهاك.

وفي بيروت وجنوب لبنان، تتواصل الغارات الإسرائيلية على العديد من البلدات، وسط اشتباكات مع عناصر حزب الله.

وتعرضت بلدات في قضاء صور والنبطية وزبقين ومثلث طير حرفا والجبين، وعدة مناطق أخرى لضربات إسرائيلية وسط قصف مدفعي مكثف، يأتي ذلك فيما تواصل القوات إسرائيلية محاولات التقدم باتجاه مدينة بنت جبيل.

وأعلن حزب الله استهداف تجمع لقوات إسرائيلية جنوب وشرق بلدة الخيام وفي كريات شمونة، بالإضافة إلى قاعدة "شراغا" شمالي حيفا برشقة صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد عشرات المقذوفات التي أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل.

وقال محرر الشؤون اللبنانية في "سكاي نيوز عربية" عماد الأطرش، إنه من من المتوقع أن تتسلم السفيرة الأميركية ببيروت من رئيس البرلمان اللبناني الرد اللبناني، بالإضافة إلى رد حزب الله على مسودة الاتفاق، وأضاف:

لا يسمح لبنان، بأي صورة من الصور، بأن تكون هناك حرية تنقل للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد.

هناك اشتراط أميركي على أن تقوم قوات اليونيفيل بإبلاغ الجيش اللبناني في حال حدوث أي انتهاك من قبل حزب الله للقرار 1701، وذلك لكي يتدخل الجيش لوقف هذا الانتهاك، وفي حال عدم القيام بذلك يتولى الجيش الإسرائيلي التدخل.

المطالبة بإنشاء لجنة مراقبة لتنفيذ القرار 1701 بمشاركة كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإنجلترا.

رفض الجانب الرسمي اللبناني وحزب الله مشاركة وألمانيا وإنجلترا ضمن لجنة المراقبة.

لا تستطيع تل أبيب إعادة السكان الإسرائيليين إلى الشمال عن طريق القوة العسكرية.

لم يلتزم كل من إسرائيل وحزب الله بتطبيق القرار 1701 منذ عام 2006.

تشترط المسودة الأميركية الجارية أن تقوم الحكومة اللبنانية بنشر 5 آلاف جندي لبناني في المرحلة الأولى.

وفي سياق متصل، أوضح محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز عربية" نضال كناعنة، أن القرار 1701 كان مقبولا من قبل إسرائيل، وأنه تم إنهاء حرب 2006 بموجبه، مضيفا: