وقال سموتريتش خلال اجتماع في مدرسة دينية، إن "علينا احتلال شمالي قطاع غزة، وإخبار حماس أنه في حال لم تحرر أسرانا فستخسر ثلث مساحة القطاع".

وكان سموتريتش يوجه طلبه، وفق القناة 12 الإسرائيلية، إلى نتنياهو الذي لم يكن في الاجتماع.

كما كرر وزير المالية اليميني المتطرف تأكيده أنه لن يوافق على اتفاق يتضمن إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن، لأن ذلك "يعني استسلام إسرائيل وخسارتها".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع حملة عسكرية مكثفة على شمال قطاع غزة، مصحوبة بحصار شديد جعل المنطقة على حافة المجاعة.

ويقول الجيش إنه هدف العملية التي بدأت في 6 أكتوبر الماضي منع مقاتلي حركة حماس من إعادة تشكيل قوتهم هناك.