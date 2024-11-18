وقال الملك عبد الله خلال خطاب العرش في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الأمة الــ20، إن "السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي" عن الفلسطينيين.

وأكد الملك:"سنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام".

من جهة أخرى، أوضح الملك عبد الله أن "الأردن يقف بكل صلابة في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وتابع: "نعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب".

وشدد الملك خلال الخطاب على أن "قدس العروبة ستبقى أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة".