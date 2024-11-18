وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 76 شهيدا و158 إصابة"، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن حصيلة ضحايا الحرب على قطاع غزة بذلك ارتفعت إلى 43,922 قتيلا و103,898 مصابا.

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكان مراسلنا أشار إلى مقتل 11 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهداف عدة مناطق في قطاع غزة.

فقد أفاد مراسلنا بأن 4 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون إثر غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، قال مراسلنا إن 7 فلسطينيين قتلوا جراء إسرائيلي استهدف مناطق سكنية غربي مدينة غزة وجباليا ورفح.