فقد أفاد مراسلنا بأن 4 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون إثر غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، قال مراسلنا إن 7 فلسطينيين قتلوا جراء إسرائيلي استهدف مناطق سكنية غربي مدينة غزة وجباليا ورفح.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو ريالة في محيط شارع الجلاء غربي مدينة غزة ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين.

وأضاف أن طائرة مسيرة قصفت منزلا في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل مواطنة وإصابة أفراد أسرتها.

وأشار إلى أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية بأن أكثر 15 مواطنا قتلوا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 43,846 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.