كما أورد موقع صوت لبنان الإخباري اللبناني نبأ الزيارة نقلا عن النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم.

وكان موقع أكسيوس ذكر في وقت سابق أن رد حزب الله على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان كان" نعم"، لكن المحادثات مستمرة.

وفي نفس السياق، وصفت القناة 13 الإسرائيلية، المؤشرات القادمة من لبنان بشأن المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، بالجيدة حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا توجد إيجابية نهائية بعد.

ويتضمن المشروع الأميركي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، 13 نقطة رئيسية، أبرزها، وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً تقريباً، وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار إلى الدولة اللبنانية على أمل توقف القتال المستمر منذ أكثر من عام.