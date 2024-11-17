وجاء في بيان للجيش: "استهدف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري- حاصبيا ما أدى إلى مقتل أحد العسكريين وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة حرجة".

وأفاد بيان آخر بـ"مقتل عسكريٍّ ثانٍ كان قد أصيب نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري- حاصبيا".

وقُتل 12 جنديا لبنانيا بضربات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في سبتمبر، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.