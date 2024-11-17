وذكر مصدر أمني أن الغارة على منطقة رأس النبع استهدفت شقة تضم مكتب حزب البعث في بيروت.

كما أكد مصدر أمني إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على بيروت هو محمد عفيف.

وتقع منطقة راس النبع في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الغارة على رأس النبع لم يسبقها أي إنذار إسرائيلي، حيث أصابت حيا لجأ إليه كثير من النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي أو حزب الله بعد على هذه المستجدات.