وكان الدفاع المدني في غزة كشف أنه انتشل 26 جثة بعضها عائد لنساء وأطفال، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في بلدة بيت لاهيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "تم انتشال 26 (قتيلا) بينهم أطفال ونساء بينما لا يزال حوالى 59 مواطنا على الأقل مفقودين تحت الأنقاض، وغالبيتهم من الأطفال والنساء".

واستهدف القصف الإسرائيلي، فجر الأحد، بناية مكونة من 5 طوابق في بيت لاهيا.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، الأحد، أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، ارتفعت إلى 43846 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية "47 (قتيلا)" نُقلوا إلى المستشفيات، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 103740 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.