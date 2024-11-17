ويعتبر السيناتور ليندساي غراهام مقربا من ترامب، وكان له في السنوات الأخيرة تأثير كبير في تشكيل سياسات ترامب في الشرق الأوسط.

والتقى غراهام، السبت، مع نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس، ولم يصدر نتنياهو وكاتس أي تصريحات بشأن الاجتماع.

وقال غراهام في تصريح لـ"أكسيوس" بعد الاجتماع إنه "لم يكن قلقا على الإطلاق بشأن نجاح إيران في الحصول على سلاح نووي أكثر من الآن".

وأضاف: "من مصلحة أميركا أن تضمن عدم امتلاك النظام الإيراني لسلاح نووي. هذه لحظة حرجة وخطيرة لأصدقائنا في إسرائيل والعالم أجمع. ومن الضروري أن نرى الولايات المتحدة ونسمع صوتها وهي تدعم إسرائيل ضد التهديد القادم من إيران".

كما نقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو يريد دعم ترامب لاتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد إيران بما في ذلك العمل العسكري ضد برنامجها النووي.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يصوت على قرار إدانة ضد إيران بسبب افتقارها إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ومن بين المخاوف الرئيسية في إسرائيل والولايات المتحدة أن يزيد الإيرانيون مستوى تخصيب اليورانيوم من 60 بالمئة إلى 90 بالمئة، وهو المستوى اللازم لصنع الأسلحة.