يأتي ذلك في وقت نفذ فيه الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمباني سكنية في مخيم جباليا.

وفي محافظة وسط قطاع غزة ، قتل 11 فلسطينياً وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين وعمارات سكنية في مخيم البريج، حيث شهدت المناطق الشرقية الشمالية من المخيم توغلاً للآليات الاسرائيلية تحت غطاء ناريّ وقصف مدفعي كثيف وعمليات تجريف واسعة.

هذا وقتل 5 فلسطينيين آخرين في قصف إسرائيلي على شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

قصف سديروت

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، قصف مدينة سديروت جنوب إسرائيل برشقة صاروخية مساء السبت، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين.

وذكرت في بيان صحفي مقتضب صدر عنها أنها قصفت مدينة سديروت برشقة صاروخية.

من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له برصد إطلاق صاروخين من شمال القطاع نحو الغلاف وتم اعتراضهما.

وفي أعقاب الهجوم دوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، فيما لم ترد تقارير بوقوع أضرار.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر الماضي قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يشن عملية عسكرية واسعة النطاق فيها لاسيما جباليا.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن عمليته في جباليا ومحيطها تهدف إلى منع مقاتلي حماس من إعادة تنظيم صفوفهم لشن المزيد من الهجمات.