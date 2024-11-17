وقال حزب الله في بيان، إن عملياته الـ26، تنوعت بين التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند الحدود، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، بالإضافة إلى التصدي لمسيرات وطائرات إسرائيلية.

وفي بيان فجر اليوم الأحد، قال حزب الله، إنه يواصل الاشتباك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدة شمع جنوبي لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن مساء السبت، استهداف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق نحو "80 مقذوفا" من لبنان باتجاه إسرائيل السبت.

وأفاد الجيش في بيان "عَبَر نحو 80 مقذوفا، أطلقتها منظمة حزب الله الإرهابية، الحدود من لبنان إلى إسرائيل اليوم".

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما رفع إلى 48 عدد العسكريين الذين قتلوا في مواجهات مع حزب الله منذ بدء الهجوم البري في هذه المنطقة في 30 سبتمبر.

وشنت إسرائيل هجومها البري والجوي على حزب الله بعد نحو عام من اندلاع أعمال قتالية عبر الحدود بالتوازي مع حرب غزة.

وتقول إسرائيل إن هدفها هو تأمين عودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين اضطروا لإخلاء شمال إسرائيل تحت نيران حزب الله.

ووجهت الحملة الإسرائيلية ضربات قوية لحزب الله، كما أجبرت ما يربو على مليون لبناني على النزوح لتتفجر أزمة إنسانية.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية فإن الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 قتلت ما لا يقل عن 3452 شخصا حتى الجمعة، معظمهم منذ أواخر سبتمبر.