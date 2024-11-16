وذكرت المصادر أن الجانب الأميركي نقل إلى المسؤولين اللبنانيين رغبة إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى وجود توافق بشأن حصر السلاح بيد الجيش اللبناني ودعمه باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتحرك عسكرياً في الجنوب مع تعزيز وتفعيل دور القوات الدولية "يونيفيل".

من جانبه، أفاد مسؤول لبناني بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب مهلة ثلاثة أيام لدراسة المقترح.

ونفى بري أن المقترح يتضمن حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، ونشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.

وكشف بري أن المقترح يتضمن نصاً غير مقبول لبنانيا وهو تشكيل لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية، قائلا إن لبنان متمسك بالآلية الموجودة حاليا والمتمثلة في القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان.

أما من الجانب الإسرائيلي فقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشروع الاتفاق يتضمن إقرار الطرفين بأهمية القرار 1701، ويمنحهما حق الدفاع عن النفس إن لزم الأمر.

وأضافت الهيئة أن الجيش اللبناني سيكون القوة الوحيدة بالجنوب مع قوات اليونيفيل، وأن الحكومة ستشرف على بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها، مشيرةً إلى أنه سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة أيام.

وبينما لم يصدر بعد رد رسمي لبناني، أوضح مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن"، أن عقد الاتفاق بات قريبا باعتبار رغبة إدارة الرئيس جو بايدن في التوصل لصفقة عاجلاً غير آجل.

لكن مسؤولين إسرائيليين أخبروا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأنهم يعتزمون إعلان الاتفاق مع تسلم مهامه وذلك كهدية مبكرة له. وتوقع مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن ترامب لن يسعى إلى قلب الجهود الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وفي هذا السياق، قال محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز عربية" نضال كناعنة: