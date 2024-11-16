وقال بري في تصريح مع صحيفة "الديار" اللبنانية نشرته السبت إن "المبعوث الأميركي آموس هوكستاين حصل على الضوء الأخضر من ترامب لدفع المحادثات قدماً".

ولفت إلى أنّه "تلقّى مسودة اتفاق من السفيرة الأميركية في بيروت تحتوي على بنود محددة"، مشيرا إلى انه سيعلن موقفه النهائي الأسبوع المقبل.

وشدّد بّري على أن "لبنان لن يقبل بأي تعديل أو إضافة على القرار 1701"، معتبراً أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد عرقل المفاوضات ثلاث مرّات سابقاً لكن الوضع الحالي مختلف وجدّي".

ورأى أن "أي تهدئة إقليمية ستشكل فرصة لتحريك الملف الرئاسي وفور التوصل إلى وقف إطلاق النار، سيدعو إلى جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية".

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الجمعة، أن السلطات اللبنانية متفائلة بشأن موقف حزب الله من مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ونقلت الشبكة عن مسؤول لبناني قوله إن "السلطات اللبنانية متفائلة بأن حزب الله سيوافق على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار".

وأضاف المسؤول أنه: "من المتوقع أن يقدم حزب الله رده على المقترح يوم الإثنين المقبل".

كما أكد أن "الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أيّد المفاوضات التي يجريها المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستاين".