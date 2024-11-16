ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها إن 3 شبان قتلوا وآخرين أصيبوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة الجنينة شرق مدينة رفح.

وأفادت المصادر بمقتل شخصين جراء استهدافهما من قبل طائرات حربية إسرائيلية في منطقة خربة العدس، شمالا.

يأتي ذلك في وقت نفذت فيه القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة لمنازل ومباني في مخيم جباليا وشمال مخيم النصيرات، وشمال غرب مدينة رفح.

وينفّذ الجيش الإسرائيلي منذ السادس من أكتوبر الماضي، هجوما جويا وبريا في شمال غزة، قائلا إن الغرض منه منع مقاتلي حماس من إعادة تشكيل صفوفهم.