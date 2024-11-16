وذكر الجيش الإسرائيلي: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك".

وأضاف: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب".

وتابع: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وأفاد مراسلنا بتواصل الغارات الإسرائيلية على عدد من بلدات الجنوب اللبناني والبقاع شرقي لبنان.

وتكثفت الغارات الإسرائيلية على عدد كبير من بلدات قرى قضاء صور، إضافة إلى القصف المدفعي المركز على البلدات الحدودية.

وتعرضت بلدة برج رحال لغارات إسرائيلية عنيفة طوال فترة الليل، أدت الى مقتل 3 أشخاص على الأقل، كما سجلت صباح السبت غارة على بلدة الشعيتية في قضاء صور.

ونفذت غارات إسرائيلية ليلا على بلدة القليلة ومحيط مدينة صور.

وتتواصل المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على محور بلدات طير حرفا الجُبَيْن وشمع. حيث استهدف حزب الله قوات إسرائيلية حاولت التوغل والسيطرة على هذه البلدات.

وأفيد لاحقا عن تراجع القوات الإسرائيلية من بلدة شمع وسط مخاوف من تفجير قلعة شمع التاريخية ومقام تاريخي في البلدة.

وتتواصل التحركات الإسرائيلية البرية على مختلف محاور القتال، من القطاع الأوسط إلى القطاع الشرقي، حيث سجل تقدم من بلدة مركبا باتجاه بلدة طلوسة، وأعلن حزب الله استهداف تجمعات وقوات إسرائيلية عدة مرات على أطراف هذه البلدة.

وتعرضت بلدات الجميجمة وشقرا وبرعشيت لغارات إسرائيلية ليلا، كما تعرضت بلدة الخيام لغارات وقصف مدفعي يضاف إلى تعرض عدد من بلدات القطاع الأوسط لسلسلة غارات.

وفي البقاع شرقي لبنان سجلت غارات ليلية على بلدات حي الفيكاني ومرتفعات جنتا الحدودية وبلدة زبود ومحيط بلدة النبي شيت، كما تعرضت بلدة قليا في البقاع الغربي لغارة إسرائيلية.