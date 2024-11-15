لكن تبين أن ما سقط لم يكن إنسانا، بل نافذة.

ومع استمرار الغارات الإسرائيلية التي تلي أوامر الإخلاء، تشهد أحياء الضاحية ظاهرة جديدة هي تجمهر أعداد كبيرة من الشبان على مسافة قريبة جدا من المباني التي تتلقى إنذارات بالقصف، لتوثيق لحظات الهجوم.

ويثير هذا التوجه تساؤلات حول المخاطر التي يتعرض لها مصورو هذه اللقطات، ومدى تأثير هذه الممارسات على سلامتهم.

ويقول أحد الشبان من الضاحية لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا يمكننا البقاء بعيدا عن الحدث. نعمل على توثيق هدم معظم المباني وبثها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي".

حقيقة فيديو الجمعة