كما أكد أن "الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أيّد المفاوضات التي يجريها المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستاين ".

وأضاف المسؤول أنه: "من المتوقع أن يقدم حزب الله رده على المقترح يوم الإثنين المقبل".

ونقلت الشبكة عن مسؤول لبناني قوله إن "السلطات اللبنانية متفائلة بأن حزب الله سيوافق على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت أن حزب الله والحكومة اللبنانية لن يوافقا على حرية إسرائيل في التصرف في حال حدوث انتهاكات للمقترح.

وأضافت الصحيفة أن "الأمر قد يستغرق بضعة أيام أخرى من الجدال والمفاوضات قبل أن يوافق اللبنانيون".

وفي وقت سابق من الخميس، قال وزير الطاقة الإسرائيلي عضو مجلس الوزراء المصغر (كابينت) إيلي كوهين، إن "إسرائيل أقرب من أي وقت مضى منذ بداية الحرب، إلى التوصل لاتفاق بشأن الأعمال القتالية مع حزب الله".

لكنه أشار إلى أن إسرائيل "لا بد أن تحتفظ بحرية تنفيذ العمليات داخل لبنان في حالة انتهاك أي اتفاق".