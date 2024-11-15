كما كشفت عن تسجيل 116 غارة جوية اسرائيلية على عموم لبنان في آخر 24 ساعة.

على صعيد متصل، انتشلت فرق الدفاع المدني، الجمعة، 14 جثة من أنقاض مبنى تعرض لغارة إسرائيلية في مدينة بعلبك.

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية بيانا جاء فيه:" تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، من إنهاء عمليات رفع الأنقاض في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في بلدة دورس (التابعة لقضاء بعلبك)".

وأضاف البيان: "وقد أسفرت الحصيلة النهائية لعمليات البحث عن انتشال جثامين وأشلاء 14 شخصا، إضافة إلى جريح لا زال يخضع للعناية الطبية اللازمة في مستشفى بعلبك الإقليمي".