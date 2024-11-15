وكانت إسرائيل قد شنت، الخميس، عدة غارات على مناطق مختلفة من سوريا ما تسبب في وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بأنه شن هجمات يوم أمس على طرق النقل على الحدد السورية اللبنانية والتي كانت تستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله.

من جانبه ذكر المرصد السوري أن الضربات الإسرائيلية التي وقعت، الخميس، على مناطق مختلفة من سوريا أسفرت عن سقوط 23 قتيلا منهم مدنيون بالإضافة إلى جرح 21 آخرين.

وأضاف أن الغارات على منطقة المزة تسببت في تدمير عدد من المباني ضمن تجمعات سكنية منها موقع قريب من القصر الجمهوري.

وأوضح أن حي المزة شهد سقوط 13 قتيلا منهم 6 من الجماعات الموالية لإيران، بينما قتل 10 آخرون في قدسيا.