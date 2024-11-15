وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "أوامر التجنيد سيتم إرسالها على دفعات بدءا من الأحد، وبناء على اعتبارات الجيش الإسرائيلي".

وجاءت موافقة كاتس بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه يخطط لإصدار ألف أمر تجنيد جديد للرجال الحريديم المؤهلين، الأحد، كجزء من 7 آلاف أمر سيصدرها خلال مدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.

بحسب وزارة الدفاع فإن هدف التجنيد هو "تمكين دمج الحريديم في الجيش الإسرائيلي، لتخفيف العبء عن الجنود والاحتياطيين".

وأكد كاتس أنه ينوي إجراء مناقشة معمقة مع جميع الأطراف ذات الصلة، من أجل "تعزيز حل متفق عليه".

وقال أيضا إن "الجيش الإسرائيلي سيبذل كل ما في وسعه لتزويد الحريديم بإطار داعم، يضمن قدرتهم على الوفاء بمهامهم في الجيش مع الحفاظ على نمط حياتهم الديني".

وأثار تجنيد الحريديم جدلا واسعا في إسرائيل، إذ يطالب أنصارهم باستمرار تفرغهم للدراسة الدينية، بينما يرى آخرون أن الأزمة التي يعيشها الجيش الإسرائيلي تتطلب التحاقهم به.