واعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين من سكان قرية اللقية في بئر السبع، للاشتباه في تورطهما بسرقة القطعتين، لكن جرى إطلاق سراحهما لاحقا لعدم وجود أدلة، حسبما ذكرت صحيفة "جيروسالم بوست".

ويحقق ضباط شرطة المنطقة الجنوبية في إسرائيل بالتعاون مع جهاز الأمن العام (شين بيت) في واقعة اختفاء رشاشين، معتبرين أنها "حادث خطير".

وقال المحامي إيال أفيتال الذي يمثل أحد المشتبه بهم المفرج عنهم: "موكلي ينفي أي صلة بالسرقة. هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. تورطه الوحيد هو أنه يعمل في البناء قرب من مستوطنة بئيري".

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شخصين بتهمة سرقة راجمة صواريخ، كانت ضمن أسلحة صادرها الجيش الإسرائيلي من معاقل حزب الله في وقت سابق، خلال هجومه على جنوب لبنان. وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم إيقاف الشخصين بالقرب من مفرق غولاني، يحملان راجمة الصواريخ على ظهر شاحنة. وفي سبتمبر الماضي، سرقت 18 حاوية بداخلها معدات عسكرية وأسلحة من معسكر للجيش الإسرائيلي في قاعدة بسلاخ العسكرية، قرب الحدود مع قطاع غزة.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية تحقق في كيفية تسرب "الأسلحة المسروقة" إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، خلال السنوات الماضية.