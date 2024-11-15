وأظهرت لقطات الفيديو ألسنة اللهب والدخان المتصاعد من المكان الذي تعرض للقصف.

وجاء القصف بعد حوالي ساعة على نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذار إخلاء مرفقا بخرائط وجّه فيه تحذيرا إلى سكان المنطقة قائلا "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله"، محذّرا من ضربات وشيكة على منطقة الغبيري.

وطالب المتحدث سكان المنطقة بالابتعاد الفوري عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

وفي وقت لاحق، أفادت تقارير بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان أمس الخميس شهد مقتل أكثر من 40 شخصا جراء غارات جوية إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان، وفقا للسلطات اللبنانية.

وتم انتشال 12 جثة من تحت الأنقاض بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية مركز الدفاع المدني في مدينة بعلبك شرقي البلاد، حسبما قال محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وأضاف أن هناك أكثر من 20 شخصا كانوا داخل المركز.