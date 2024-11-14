لكنه أضاف أن إسرائيل "لا بد أن تحتفظ بحرية تنفيذ العمليات داخل لبنان في حالة انتهاك أي اتفاق".

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال كوهين: "أعتقد أننا في مرحلة نحن أقرب فيها من أي وقت مضى إلى التوصل لترتيب منذ بداية الحرب".

وقال إن من نقاط الخلاف الرئيسية بالنسبة لإسرائيل هي ضمان احتفاظها بحرية تنفيذ العمليات، إذا عاد حزب الله إلى المناطق الحدودية التي قد يشكل فيها تهديدا للبلدات الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "سنكون أقل تساهلا عما سبق مع محاولات إقامة معاقل في أراض قريبة من إسرائيل. ذلك ما سنكون عليه، وتلك بالتأكيد هي الكيفية التي سنتعامل بها".

وفي غضون ذلك، يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إعداد خطة لوقف إطلاق النار في لبنان كـ"هدية" للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك تفاهما على أن إسرائيل ستقدم هدية لترامب، وإنه "في يناير المقبل سيكون هناك تفاهم بشأن لبنان".

وأضافت نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، أن "مساعدا مقربا من نتنياهو قال لترامب وصهره جاريد كوشنر، إن إسرائيل تسارع للمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بهدف تقديم فوز مبكر في السياسة الخارجية للرئيس المنتخب".