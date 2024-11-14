وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن إسرائيل شنت الخميس، غارة عنيفة على منطقة المريجة "تزامنت مع لحظة إقلاع طائرة مدنية من مطار رفيق الحريري".

وأوضحت الوكالة أن "سحب الدخان تصاعدت بشكل كثيف".

وأفادت أن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، في أعقاب إنذارات جديدة بالإخلاء هي الثانية خلال ساعات قليلة.

وذكرت الوكالة أن "الطيران الحربي المعادي شن غارة عنيفة قبل قليل على الضاحية الجنوبية استهدفت محيط حارة حريك الرويس"، بينما أظهرت خدمة البث المباشر لـ"فرانس برس" سحابة من الدخان تصاعدت فوق المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب "منشآت تخزين أسلحة تابعة لحزب الله ومراكز قيادة ومواقع إضافية للبنية التحتية" في الضاحية.