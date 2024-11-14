وقالت الوكالة إن "الطيران الحربي المعادي شن غارة عنيفة قبل قليل على الضاحية الجنوبية استهدفت محيط حارة حريك الرويس"، بينما أظهرت خدمة البث المباشر لـ"فرانس برس" سحابة من الدخان تصاعدت فوق المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب "منشآت تخزين أسلحة تابعة لحزب الله ومراكز قيادة ومواقع إضافية للبنية التحتية" في الضاحية.

ومنذ فجر الخميس، تواصلت الغارات الإسرائيلية على عدد كبير من بلدات جنوب لبنان، بينما أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين، حسبما أكد موفد "سكاي نيوز عربية".

وتعرضت مدينة النبطية صباحا لغارتين إسرائيليتين عنيفتين طالتا حي الراهبات، وأدتا إلى أضرار تضاف إلى الدمار الذي لحق بالمدينة.

كما تعرضت بلدة بنت جبيل والبلدات المحيطة بها لغارات إسرائيلية متواصلة.

ونفذت ضربات أخرى على بلدات دير الزهراني وبيوت السيّاد والحنية والمحمودية ومثلث طيرحرفا والجُبين ويارين والطيري جنوبي لبنان.

كما استهدفت أطراف بلدات شمع والناقورة وشيحين والضهيرة والمنطقة الواقعة بين بلداي المنصوري ومجدل زون، بقصف مدفعي إسرائيلي.

وأدى قصف مدفعي على أطراف بلدة في القطاع الشرقي إلى مقتل شخص على الأقل.

ورصد قصف بالقنابل الحارقة على الأحراج المقابلة لعيتا الشعب وبلدة راميا في القطاع الاوسط. كما تعرضت صباحا بلدة يحمر الشقيف لقصف اسرائيلي بالقذائف الفوسفورية.

وليل الأربعاء تعرضت بلدات جنوبية عدة لغارات، أبرزها المنصوري والجميجمة وكفر رمان والبازورية وحانين وشبعا والنبطية وتبنين.

كما أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين عند الاطراف الشرقية لبلدة مركبا، واستهدف تجمعا آخر عند الأطراف الشرقية لبلدتي مركبا وحولا بالصواريخ.