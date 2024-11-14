وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة، إن "هناك تفاهما على أن إسرائيل ستهدي ترامب شيئا ما. في يناير سيكون هناك تفاهم بشأن لبنان".

ويأتي التقرير بعد أن وردت أنباء عن لقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بترامب في فلوريدا، الأحد.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي كشف أن هدف الاجتماع كان "نقل رسائل بشأن خطط إسرائيل لغزة ولبنان وإيران، على مدى الشهرين المقبلين".

كما التقى ديرمر صهر ترامب المستشار السابق غاريد كوشنر، الذي لا يتوقع أن يلعب دورا في الإدارة المقبلة.

ديرمر قابل أيضا، الإثنين، المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستاين، ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وقال هوكستاين للصحفيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن هناك فرصة لتأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني "قريبا"، مشيرا إلى "تفاؤله" بشأن احتمالات مثل هذا الاتفاق.

وكان هوكستاين قد التقى ديرمر في وقت سابق من اليوم ذاته، إذ قدم له الوزير الإسرائيلي موقفا محدثا بشأن اقتراح وقف إطلاق النار المطروح حاليا على الطاولة.

وقال هوكستاين للصحفيين إن الولايات المتحدة ستنتظر الآن سماع رد من الجانب اللبناني.