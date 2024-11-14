وقالت الفصائل العراقية المسلحة عن هجومها الأول بالمسيرات إنها هاجمت "هدفا حيويا" شمال إسرائيل، ثم أعلنت عن الهجومين الآخرين في وقت لاحق.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر وصباح الخميس عن اعتراض سلاح الجو لطائرتين بدون طيار انطلقتا من الشرق فوق الأجواء السورية.

كما أعلن، في وقت سابق، عن تفعيل الإنذار بعد تسلل طائرة مسيرة إلى منطقة إيلات.

ولم تعلن إسرائيل، بعد هذه الهجمات، عن إصابات أو أضرار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها فصائل عراقية مسلحة عن هجمات بالمسيرات على إسرائيل، إذ دأبت على ذلك منذ شهور، كشكل من أشكال الدعم لحزب الله وحماس في حربهما ضد إسرائيل، كما تقول هذه الفصائل.

كذلك تشن الفصائل العراقية المسلحة، الموالية لإيران، هجمات على أهداف للقوات الأميركية داخل الأراضي السورية، خصوصا في المناطق القريبة من الحدود العراقية.