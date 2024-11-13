وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "استشهد 12 مواطنا بينهم عدد من الأطفال وأصيب أكثر من 40 آخرين في غارات" على مخيم جباليا وبيت لاهيا ومدينة غزة (شمال) ومخيم النصيرات (وسط) ورفح (جنوب) فجر وصباح هذا اليوم.

وأضاف بصل أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بينهم أطفال، إثر غارتين على مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، مشيرا الى أن "مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه تجمّع للمواطنين كانوا ينقلون عددا من المصابين في محيط مستشفى كمال عدوان" في شمال القطاع.

وذكر أن المسعفين نقلوا جثتين على الأقل و9 جرحى بعدما "قصفت مسيّرة إسرائيلية هجومية تجمعا آخر للمواطنين في حي الشجاعية" في شرق مدينة غزة.

وأوضح بصل أن "4 شهداء وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بالإضافة الى 14 مصابا بجروح مختلفة جراء استهداف الطيران الحربي منزلا" في المخيم.

وأشار الى مقتل شخصين إضافيين وسقوط عدد من الجرحى على إثر استهداف مسيّرة مدينة رفح، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

من ناحية ثانية، أفادت الأسوشيتد برس بمقتل 6 أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء في هجوم على منزل بشمال غزة.

ونقلت الوكالة عن مسعفين فلسطينيين قولهم إن 6 أشخاص قتلوا من بينهم 3 أشقاء في هجمات إسرائيلية على غزة.

وأضاف المسعفون أن هجوما إسرائيليا على منزل بشمال غزة أودى بحياة 3 أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 6 وأقل، من بين ما لا يقل عن 6 أشخاص لقوا حتفهم في هجمات جوية إسرائيلية.

غير أنه لم يعرف ما إذا كان هؤلاء القتلى الستة ضمن الاثني عشر قتيلا أعلاه.