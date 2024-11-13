وأضاف بلينكن أن "إسرائيل حققت الأهداف التي وضعتها لنفسها في غزة وهذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في غزة أوضح الوزير الأميركي أن "مسؤولية إسرائيل عن المساعدات الإنسانية متواصلة".

واعتبر أن "أفضل طريقة لتلبية احتياجات الناس في غزة هي إنهاء الحرب"، مضيفا: "نحتاج إلى هدن حقيقية وممتدة في غزة ليتسنى وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة "تريد دخول شاحنات تجارية إلى غزة".

وأضاف"سيكون من الجيد أيضا ممارسة بعض الضغوط الحقيقية والمستمرة والفعالة على حماس لإنهاء الحرب".