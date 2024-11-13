واستهدفت غارة إسرائيلية، فجر الأربعاء، شقة جنوب بيروت، ما أدى إلى سقوط إصابات، على ما أفادت وكالة الأبناء اللبنانية.

وأوضحت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي "شنّ غارة فجرا مستهدفا شقة سكنية في مبنى في منطقة دوحة عرمون، أدّت إلى سقوط إصابات".

وأشارت الوكالة لاحقا أن المبنى المستهدف أصيب بأضرار كبيرة شملت طوابق عدة حيث اندلعت النيران فيها وسادت حال من الهلع وترك المواطنون مكان سكنهم ونزلوا إلى الشوارع خوفا من غارات عدوانية أخرى، منوهة إلى أنه لا يزال البحث جاريًا عن مفقودين تحت الانقاض.

من ناحيته، أفاد مراسلنا بمقتل 8 أشخاص في غارة إسرائيلية، بواسطة طائرة مسيرة، على شقة سكنية يقطنها نازحون لبنانيون في منطقة عرمون بقضاء عاليه في جبل لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر اليوم الأربعاء تحذيرا جديدا لإخلاء عدد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ، ليلا، ضربات على مخازن أسلحة ومراكز قيادة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

وأضاف "اتخذنا خطوات للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في الضاحية الجنوبية بما في ذلك إصدار إنذارات بالإخلاء".