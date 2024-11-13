وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الثلاثاء أن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت اوتوستراد هادي نصر الله، وهي الغارة الثالثة عشرة على الضاحية الجنوبية".

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت منطقة الليلكي بالقرب من الجامعة اللبنانية بأكثر من صاروخ".

وبدأ الطيران الحربي الإسرائيلي بشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد توجيه إنذارات بالإخلاء.

وكان الجيش الإسرائيلي دعا إلى إخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لأنه سيعمل ضد منش ت ومصالح تابعة لحزب الله.

وذكرت السلطات اللبنانية أن 29 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية في مناطق مختلفة.

ولقي 12 شخصا حتفهم إثر هجوم على قرية جون جنوبي لبنان. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن إسرائيل استهدفت مبنى سكنيا لجأ إليه نازحون.