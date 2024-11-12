وقال أحد المسعفين في نجمة داوود الحمراء إن "صاروخا سقط على مستودع، أجرينا فحوصات طبية لرجلين (في الأربعينات من العمر) كانا فاقدين للوعي ويعانيان من إصابات خطيرة، وللأسف كانت إصاباتهما خطيرة للغاية وبعد الفحوصات تعين علينا إعلان وفاة كليهما".

ومنذ 23 سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوّية على مناطق تُعتبر معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي جنوب لبنان وشرقه، وبدأت هجوما بريا في الجنوب اللبناني بعد تبادل للقصف على مدى سنة مع حزب الله عبر الحدود.

وتقول إسرائيل إنها تريد القضاء على التهديدات التي يشكّلها حزب الله، حليف حركة حماس، وبالتالي السماح لسكان شمال إسرائيل بالعودة إلى ديارهم.