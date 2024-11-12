ومن جهته، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالنيابة عن جهاز الاستخبارات وقوة المهام الخاصة وقيادة الأمن القومي: "منذ عدة أشهر تجري أحداث عدة على الساحة التايلاندية، وتعمل قوات الأمن الإسرائيلية، بالشراكة مع قوات الأمن في تايلاند، على إحباطها".

وتابع: "في أعقاب المعلومات الأخيرة وفي ضوء الخوف المتزايد من تعرض الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء تايلاند للأذى، وجه مقر الأمن القومي في رسالة إلى الجمهور مفادها ضرورة، زيادة اليقظة في تايلاند".



وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يتغير مستوى التحذير من السفر إلى تايلاند".

وبحسب المكتب: "لابد من التأكيد على أنه منذ أحداث 7 أكتوبر وحرب السيوف الحديدية، تزايدت جهود إيران ووكلائها لمهاجمة أهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم، ويواصل الموساد وقوات الأمن الإسرائيلية العمل مع شركائهم في العالم للحفاظ على سلامة الإسرائيليين واليهود".