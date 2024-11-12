تلويح تل أبيب يترافق مع مخاوفها أيضا من شن طهران هجومها المرتقب خلال الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة الأميركية، في وقت تسعى واشنطن لتفادي تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إيران معرضة أكثر من أي وقت مضى لأضرار ببرنامجها النووي، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لإحباط التهديد وإزالته.

في المقابل، وجهت طهران تحذيرات إلى الرئيس الأميركي المنتخب من اعتماد أي سياسات خاطئة، وبدأت باتخاذ إجراءات احترازية.

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن على ترامب تجنّب أي مسار خاطئ قد ينتهك حقوق الشعب الإيراني، وألا يتبع سياسات خاطئة.

وأضافت المتحدثة الإيرانية أن تجربة الضغط القصوى على إيران فشلت، مشيرة إلى أن طهران تقيّم الأمور بناء على العمل وليس التصريحات.

وفي إجراء إيراني لافت، قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية إن طهران تبني نفقا دفاعيا وسط المدينة بعد ضربات شنتها إسرائيل على أهداف في البلاد الشهر الماضي.

ويقع النفق بالقرب من وسط المدينة وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الإمام الخميني، بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية.

من طهران، ذكر الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور محمد صالح صدقيان، لقناة "سكاي نيوز عربية":

إيران في جهوزية عالية وهي تعتقد أنها دولة مهددة من أميركا وإسرائيل.

هناك أنفاق عديدة داخل العاصمة طهران.

إيران لا تدخر أي جهد لزيادة قوة الردع.

المساس بالمنشآت النووية الإيرانية يحمل كلفة عالية، سواء على إيران أو أميركا أو الأمن والاستقرار في المنطقة.

الخارجية الإيرانية تنفي وجود أي نية لتغيير العقيدة النووية.

تغيير العقيدة النووية قد يأتي في حال استهدفت المنشآت النووية.

بايدن كان قد نصح نتنياهو بعدم المساس بالمنشآت النووية الإيرانية، لكن نتنياهو قد يقدم على هذه الخطوة.

ومن واشنطن، قال الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية":