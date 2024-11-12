وذكرت القيادة الوسطى في بيان أن الضربات استهدفت موقعين ردا على عدة هجمات على جنود أميركيين في سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات بين الحين والآخر ضد أهداف على صلة بإيران في كل من العراق وسوريا.

وفي فبراير، شنت الولايات المتحدة غارات جوية في البلدين ضد أكثر من 85 هدفا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة يدعمها، ردا على هجوم على القوات الأميركية.

وأفاد الجيش الأميركي بعد أحدث الضربات "ستضعف هذه الضربات قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات في المستقبل على القوات الأميركية وقوات التحالف".

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 آخرين في العراق المجاور في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة ظهور تنظيم "داعش"، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من البلدين لكنه هُزم في وقت لاحق.

وأرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية وطائرات مقاتلة إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر 2023، لمحاولة ردع إيران والجماعات المدعومة منها.

كما ساعدت القوات الأميركية في إسقاط صواريخ ومقذوفات أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل هذا العام.