⁠ولدى وصول العاهل البحريني إلى قصر وندسور بالعربة الملكية، كان في الاستقبال الملك تشارلز الثالث، وجرت له مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي البحريني.

⁠ثم تفقد الملك حمد بن عيسى آل خليفة والملك تشارلز الثالث حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، ثم تفضل العاهل البحريني بتقديم جائزتي سباق وندسور للخيل لعام 2024 لأفضل فوج من سلاح الفرسان الملكي ولأفضل فريق مدفعية من فرقة الملك المدفعية الملكية للخيول.

⁠بعد ذلك، توجه ملك البحرين إلى المكتبة الخاصة في قصر وندسور ثم عقد اجتماعا مع ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الذي رحب بالعاهل البحريني وبزيارته التي تعكس متانة العلاقات البحرينية البريطانية وتميزها.

وتبادل الطرفان خلال الاجتماع الأحاديث الودية حول عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين العائلتين المالكتين في البلدين، كما استعرضا مسار علاقات المملكتين العريقة، وسبل تطوير مسارات التعاون الثنائي الوطيد وتعزيز آفاق العمل المشترك البناء.

وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره للملك تشارلز الثالث لما حظي به من حفاوة الاستقبال، واعتزازه بدوره في ترسيخ العلاقات الثنائية وروابط الصداقة المتميزة مع مملكة البحرين لما فيه خير وازدهار الشعبين الصديقين، متمنيا له دوام الصحة والسعادة لمواصلة قيادة المملكة المتحدة نحو المزيد من التقدم والرقي والتطور.

كما أشاد بما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لأكثر من مئتي عام، وتستند لأسس متينة ودعائم راسخة.

وأعرب كذلك عن التطلع الدائم والمستمر لتعزيز وتنمية هذه العلاقات الاستراتيجية، وتطوير مجالات التعاون والتنسيق المتبادل، بما يحقق المصالح المشتركة.

كما بحثا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما فيها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأشاد ملك البحرين في هذا الجانب بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة المتحدة على الساحة الدولية وجهودها الفاعلة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي.

من جهته، أعرب ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن شكره وتقديره لملك البحرين على جهوده وحرصه الدائم على توثيق وتطوير علاقات المملكتين التاريخية.