وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم في شمال القطاع بإجلاء الفلسطينيين القلائل المتبقين في المنطقة بالقوة، وتدمير المنازل والبنية التحتية وشق طرق واسعة في المنطقة واستكمال فصل التجمعات السكانية في شمال القطاع عن وسط مدينة غزة.

أما صحيفة "الغارديان" فقد نقلت عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي قوله إنه لا توجد نية للسماح لسكان شمال القطاع بالعودة إلى منازلهم.

وأكد الضابط أن الغالبية العظمى من سكان التجمعات السكانية في مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة وجباليا قد تم إجلاؤهم بالفعل.

وأضاف أن الجيش تلقى أوامر واضحة للغاية بإنشاء مساحة مطهرة من السكان.

فهل تنفذ إسرائيل تطهيرا عرقيا في شمال غزة؟

من القاهرة، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقب في حديثه لـ"غرفة الأخبار" على قناة "سكاي نيوز عربية":