قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الإثنين، إن "مهمتنا الأولى هي وقف الحرب في غزة"، داعيا إلى "عدم التغاضي عن الجرائم الإسرائيلية".
وذكر الأمير فيصل بن فرحان، خلال تقديم البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض:
- مهمتنا الأولى هي وقف الحرب في غزة ويجب عدم التغاضي عن الجرائم الإسرائيلية.
- هناك تقاعس من المجتمع الدولي ويجب التحرك بشكل قوي لوقف الحرب في غزة.
- الموقف العربي والإسلامي الموحد يساعد في الوصول لحلول لأزمات المنطقة.
- الطريق الوحيد للسلام المستدام في منطقتنا هو عبر حل الدولتين.
- يجب الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها.
- الاعتداءات الإسرائيلية ما تزال مستمرة وهناك أيضا تصعيد في الضفة الغربية إضافة إلى ما نشهده من اتساع للحرب في لبنان.
- هناك التزام عربي وإسلامي بدعم السلطة الفلسطينية.
- نعمل على أن يكون هناك إحقاق للحق وتطبيق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل فعال.
- أول أثر لهذه القمة هو أن يستمع الجميع إلى العالم العربي الإسلامي يتحدث بصوت واحد بالقول إن الجميع غاضب بسبب ما يحدث في فلسطين.
- الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية بحاجة إلى الحماية.
- اللجنة الوزارية ستبحث كيفية دعم لبنان وما يحتاجه للخروج من أزماته.
- أنشطة إسرائيل في غزة والضفة لا تبدو دفاعا.