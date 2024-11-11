وكان حزب الله قد أعلن في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا، الإثنين، قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، وفي موقع العباد الإسرائيلي، واستهدفوا مدينة صفد ومستوطنة معالوت ترشيحا الإسرائيلية بصليات صاروخية.

كما استهدف حزب الله، الإثنين، قاعدة تدريب إسرائيلية للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل الإسرائيلية، بصلية صاروخية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.