وقالت الصحيفة: "استمرار الاضطرابات في وزارة الدفاع بعد إقالة غالانت".

وأضافت: "أبلغ مدير عام وزارة الدفاع اللواء إيال زامير وزير الدفاع الجديد بقراره الذي فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية".

وتابعت: "طلب وزير الدفاع الجديد من المدير العام المستقيل البقاء في منصبه حتى يتم العثور على بديل له".

ووفق الصحيفة، فقد أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تقديره لعمل زامير.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقال يوآف غالانت، الثلاثاء، قائلا إنه فقد الثقة فيه.

وتظاهر عدة آلاف من الأشخاص في القدس ضد إقالة غالانت.