وقال سكان إن الدبابات الإسرائيلية فتحت النار خلال التوغل في غرب النصيرات، وهو أحد المخيمات الثمانية المقامة منذ فترة طويلة للاجئين في قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان والأسر النازحة.

وقال أحد السكان ويدعى زكي محمد إن توغل الدبابات كان مفاجئا تماما.

ومع استمرار الحرب في غزة للشهر الرابع عشر، تركز إسرائيل عملياتها في شمال ووسط القطاع في ما تقول إنها حملة لمنع مسلحي حركة حماس من شن الهجمات ومنعهم من إعادة تنظيم صفوفهم.

وصدرت أوامر إسرائيلية لعشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين بالإخلاء، مما أجج المخاوف من عدم السماح لهم بالعودة أبدا.

وتقلصت الفرص الضئيلة أصلا للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع عندما قالت قطر التي تضطلع بدور وساطة إنها ستعلق جهودها حتى تُبدي إسرائيل وحماس استعدادا أكبر للتوصل إلى اتفاق.