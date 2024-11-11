وقال ردا على سؤال حول آفاق مثل هذه الهدنة "حصل بعض التقدم"، مضيفا خلال مؤتمر صحافي في القدس "نعمل على الموضوع مع الأميركيين".

ورغم تأكيد تقارير إسرائيلية أن تل أبيب تدرس إمكانية وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية والحديث عن تحقيق تقدم في المحادثات بشأن التهدئة، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد صادق على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الخطط العسكرية المصادقة عليها تضمن الوصول لمناطق جديدة في لبنان.

وكان وزيرُ الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال إن حزب الله هُزمَ وأن الوقت قد حان لقطف ثمار هذه الهزيمة، مضيفا أن الوضع في لبنان يحتاج إلى التغيير حسب تعبيره.

من جهته، طالب زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس بالتوصل لاتفاق قبل أي وقف لإطلاق النار في لبنان، وقال غانتس إن الهدف الرئيسي في الشمال هو إعادة السكان بأمان، مضيفا أن ذلك كان ينبغي أن يتم بحلول الأول من سبتمبر.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأ وزيرُ الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير زيارة إلى الولايات المتحدة ضمن الجهودِ للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.